Durante la mattinata di oggi, martedì 30 giugno 2026, presso l'ufficio di viale Trento a Cagliari, la presidente della Regione Sardegna, Alessandra Todde, ha incontrato il professor Klaus Dieter Barbknecht, Rettore dell'Università di Freiberg in Sassonia, nell'ambito della stretta collaborazione tra la Regione e il Land della Sassonia per concorrere all'assegnazione dell'Einstein Telescope.

Le relazioni tra Sardegna e Sassonia si sono rafforzate dopo la firma di un accordo a Roma lo scorso 12 gennaio, con ulteriori progetti in arrivo attraverso la firma di un memorandum tra le comunità scientifiche italiana e tedesca.

In particolare, è stato discusso il tema delle materie prime critiche e quello della cooperazione tra le istituzioni accademiche nei settori dell'ingegneria mineraria.