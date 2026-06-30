Tre cittadini di Cagliari sono stati premiati per atti di coraggio e senso civico durante la cerimonia di apertura del Consiglio comunale del pomeriggio di oggi, martedì 30 giugno 2026, dal sindaco Massimo Zedda e dal presidente Marco Benucci.

Il primo a essere premiato è stato Roberto Mamia, che ha reagito prontamente durante il terribile incendio all'ingresso della moschea di via Del Collegio. Il suo comportamento, secondo è stato un esempio di coraggio, tempestività e altruismo.

Altri due cittadini, Sebastiano Curreli e Sergio Palmas, sono stati onorati per il loro contributo nel domare le fiamme in un appartamento di via Canelles. Entrambi hanno agito immediatamente per assistere le persone presenti, dimostrando responsabilità e premura verso il prossimo.

Le pergamene consegnate a Palazzo Bacaredda rappresentano il riconoscimento dell'Amministrazione comunale per i gesti, che incarnano un tangibile esempio di solidarietà e dedizione alla comunità. Perché "episodi di incendio diversi tra loro, ma accomunati dai gravi danni, che avrebbero potuto causare a persone e abitazioni", ha sottolineato il sindaco, invitando la comunità a fare fronte comune contro il fenomeno degli incendi, che soprattutto durante la stagione estiva, colpisce la Sardegna e lascia spesso segni profondi sul territorio.