Si è svolto questa mattina, nell’Auditorium comunale di Putifigari, l’incontro partecipativo organizzato dall’Agenzia Forestas nell’ambito del progetto regionale “Sentieri per tutti”, dedicato alla presentazione dei progetti di sentieri accessibili previsti dal piano regionale.

L’iniziativa rientra in un percorso avviato dopo oltre un anno di studi preliminari e rilievi sul campo, che hanno consentito di definire gli interventi destinati a dotare la Sardegna di una rete di sentieri inclusivi. I lavori prenderanno il via nei prossimi mesi, dopo una fase di co-progettazione partecipata che coinvolge amministrazioni, associazioni, tecnici e cittadini. Dopo gli incontri di Oristano, Nuoro e Lanusei, quello di Putifigari è stato dedicato al territorio del Sassarese.

Durante la mattinata sono stati illustrati gli interventi previsti nell’area di Putifigari e Villanova Monteleone, oltre alle ulteriori ipotesi progettuali per tutto il Sassarese. Il progetto interessa un territorio già attraversato dalla Rete Escursionistica della Sardegna e punta a valorizzare e integrare i percorsi già censiti nel sistema “Sardegna Sentieri”, in particolare nell’ambito territoriale di Villanova Monteleone e Rocca Doria.

È prevista la realizzazione di un itinerario complessivo di 21,85 chilometri, concepito per ampliare l’offerta di percorsi accessibili e migliorare la connessione tra le emergenze naturalistiche, paesaggistiche e archeologiche dell’area.

Nel corso dell’incontro sono stati presentati anche gli interventi che interesseranno gli altri complessi forestali del Sassarese, dal Goceano al Monte Acuto fino al Meilogu, nell’ambito di un progetto che coinvolge l’intero settore nord-occidentale della Sardegna.

Ampio spazio è stato riservato anche alla sessione partecipativa, dedicata alla raccolta di suggerimenti e proposte da parte dei cittadini. L’obiettivo dell’incontro era infatti quello di aprire il tavolo di confronto, raccogliere osservazioni e costruire una vera e propria “comunità di progetto”, che potrà seguire passo dopo passo la realizzazione dei sentieri accessibili.

La co-progettazione rappresenta uno degli elementi centrali dell’iniziativa. Il metodo prevede il coinvolgimento di amministrazioni, tecnici, associazioni e comunità locali già dalle prime fasi della progettazione, per raccogliere bisogni, criticità e conoscenze di chi vive e frequenta il territorio. Un approccio che, nel caso della sentieristica accessibile, consente di progettare percorsi più aderenti alle esigenze di escursionisti, famiglie, anziani, scuole e persone con disabilità motorie, sensoriali, cognitive o psichiche.

Il progetto “Sentieri per tutti”, affidato dalla Regione Sardegna all’Agenzia Forestas, punta a incrementare e potenziare la fruizione autonoma e assistita della rete escursionistica regionale da parte delle persone con disabilità, secondo i principi del design for all.

Dopo l’appuntamento di oggi, il percorso proseguirà nei prossimi mesi con l’avvio dei lavori e con ulteriori incontri partecipativi, già annunciati per il mese di settembre attraverso lo Sportello del Sentiero di Sassari.

Con “Sentieri per tutti”, la Sardegna investe su una visione moderna e inclusiva della fruizione del paesaggio forestale e costiero: una rete escursionistica più accessibile, progettata con il territorio e per il territorio, capace di coniugare inclusione, turismo lento e partecipazione. L’incontro di Putifigari rappresenta un importante momento di confronto per dare forma condivisa a questa prospettiva, a partire dalla Nurra, dalla Nurcara, dal Figulinas e dall’intero sistema dei sentieri del settore sassarese.