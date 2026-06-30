Pomeriggio di afa e piogge quello della giornata di oggi, martedì 30 giugno in diverse aree della Sardegna. A Mandas le forti precipitazioni hanno causato la caduta di alcuni alberi e altri disagi sul territorio. Il Comune è al lavoro per gestire le criticità emerse a seguito dell’ondata di maltempo.

Il sindaco Umberto Oppus ha affidato ai social un messaggio di ringraziamento rivolto ai volontari e a tutti coloro che stanno collaborando nelle operazioni di messa in sicurezza e ripristino, "Un grande grazie ai volontari e a tutte le persone che stanno collaborando nella rimozione degli alberi caduti e degli altri problemi - ha affermato il primo cittadino -. Ricordo a tutti di chiamare appena visto il problema o il danno il 115 per gli interventi dei Vigili del Fuoco, Anas per le strade statali e la Città Metropolotana per quelle provinciali".

"Stiamo cercando di intervenire dovunque Domani segnalerò nuovamente la situazione dello scarico dell’impianto di depurazione ad Abbanoa - ha aggiunto Oppus -. Valuterò domani se fare ordinanza di somma urgenza. Ho già sentito il responsabile di Isili che giovedi sarà a Mandas a fare i sopralluoghi", ha concluso il sindaco di Mandas.

Il maltempo ha interessato anche la viabilità regionale. Pioggia intensa è stata segnalata nel pomeriggio lungo la strada statale 131, all’altezza del bivio per Siligo, in direzione Sassari, dove la forte perturbazione ha provocato anche un grave episodio. Un albero è infatti crollato su un’auto in transito con a bordo due giovani turisti della provincia di Milano, rimasti feriti in modo lieve. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, i Vigili del Fuoco, le forze dell’ordine e il personale dell’Anas per mettere in sicurezza l’area e ripristinare la viabilità.