Una passeggiata in montagna si è trasformata in un incubo per un ex allenatore di basket 70enne di Belluno, attualmente ricoverato in ospedale a causa dell'encefalite da zecca, nota come Tbe.

Dopo essere rimasto in coma farmacologico per un periodo prolungato, come informa TgCom 24, fortunatamente è uscito dalla fase critica e si è risvegliato.

La vicenda è avvenuta poco prima del previsto raduno della squadra dell'ex allenatore per festeggiare la fine della stagione sportiva, ed è stato un parente, come riporta il quotidiano, a trovarlo in uno stato delirante e agonizzante a casa sua, chiamando immediatamente il pronto soccorso.

Una storia fortunatamente finita bene, ma che fa capire che, soprattutto d'estate, è bene stare attenti, e recarsi al pronto soccorso appena ci si accorge di essere stati attaccati dall'insetto, senza temporeggiare.