Si trovava immobilizzato a terra, senza più riuscire a rimettersi sulle zampe. Una scena molto triste quella che si sono trovati davanti i Vigili del Fuoco di Bari, contattati poco dopo la mezzanotte a Valenzano, dalla proprietaria di un cavallo di 30 anni, un’età paragonabile a circa 100 anni nell’uomo.

Ma, nonostante l’ora tarda e una giornata già particolarmente impegnativa, la squadra ha raggiunto immediatamente il povero animale, che si trovava in una posizione estremamente critica, in quanto gli impediva persino di alimentarsi.

Gli operatori, come riporta Rai News, hanno preparato una gruetta e, con pazienza e grande professionalità, hanno imbragato il cavallo con estrema attenzione, in modo di non procurargli ulteriori sofferenze. Così hanno sollevato lentamente l'animale, che è riuscito finalmente a tornare in piedi. L’intervento si è concluso intorno alle 2 del mattino, dopo oltre due ore di lavoro, davanti ai presenti, tra commozione e gratitudine.

Una storia che racconta non solo un salvataggio, ma anche la sensibilità e la dedizione dei Vigili del Fuoco, intervenuti senza esitazione per dare una nuova possibilità a un anziano compagno di vita che, grazie al loro aiuto, ha potuto rimettersi in piedi.