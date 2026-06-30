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Ancora un drammatico episodio sulle coste della Sardegna: dopo la morte di un pensionato domenica scorsa a Cala Liberotto, oggi, martedì 30 giugno 2026, intorno alle ore 15:00, una donna anziana è deceduta a Le Tonnare, a Stintino, mentre faceva il bagno poco distante dalla riva.
Colpita da un malore, la donna non riusciva a raggiungere la terraferma. Vedendola in difficoltà, gli altri bagnanti e il personale di salvataggio della spiaggia sono intervenuti immediatamente, riportandola in spiaggia e tentando il massaggio cardiaco per cercare di rianimarla in attesa dell'arrivo dei soccorritori del 118.
Nonostante i tentativi dei medici e l'intervento dell'elicottero Areus per trasportarla all'ospedale di Sassari, purtroppo per la donna non c'è stato nulla da fare.