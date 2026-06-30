Attimi di paura poco prima delle 15 lungo la SS 131, in direzione Sassari, in prossimità del bivio per Siligo, dove un albero è improvvisamente crollato su un’auto in transito.

A bordo del veicolo viaggiavano due giovani turisti della provincia di Milano, rimasti coinvolti nell’impatto. Il tronco si è abbattuto sul cofano, sul parabrezza e sul tetto della vettura, provocando ingenti danni.

I due ragazzi si sono salvati per miracolo. Secondo quanto appreso, hanno riportato soltanto lievi conseguenze dovute ai frammenti del parabrezza andato in frantumi e alla polvere sollevata dall’impatto.

I due giovani sono stati soccorsi dal personale sanitario dell’ambulanza dell’Avis di Torralba. Fortunatamente le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri, i Vigili del Fuoco, la Polizia Stradale e il personale dell’Anas, che ha provveduto alla gestione della viabilità e alla messa in sicurezza dell’area.

L’episodio si è verificato mentre sulla zona era in corso una forte pioggia che nel pomeriggio di oggi ha interessato diverse aree della Sardegna.