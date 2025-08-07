Incremento delle unità della Polizia Locale di Alghero che sta progressivamente potenziando l’organico secondo il percorso intrapreso dall’Amministrazione comunale.

Ieri a Porta Terra il saluto del Sindaco Raimondo Cacciotto, con l’Assessore Raniero Selva e il Dirigente Piero Nurra, ai nuovi otto agenti assunti tramite la graduatoria formata con l’espletamento del concorso attivato recentemente.

Oltre ad una figura assunta a tempo indeterminato e alle assunzioni temporanee di inizio estate, il Comandante Salvatore Masala può contare ora su un incremento di complessivi 16 agenti a tempo determinato per periodi dai 6 ai 10 mesi.

“Il loro arrivo – afferma il Sindaco Raimondo Cacciotto - è il segno concreto di un percorso che l’Amministrazione ha intrapreso con determinazione per potenziare in modo strutturale e duraturo il nostro Comando. Stiamo investendo in capitale umano, formazione, mezzi e risorse, perché crediamo che una città sicura, ordinata e vivibile inizi proprio dalla presenza attiva di agenti preparati, motivati e vicini ai cittadini”.