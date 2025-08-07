PHOTO
Un vasto incendio è divampato nel primo pomeriggio di oggi, poco dopo le 14, alla periferia sud di Ozieri, in direzione di Nughedu San Nicolò, provocando danni ingenti a diverse aziende agricole della zona.
Sul posto sono intervenute cinque squadre del Comando dei Vigili del Fuoco di Sassari, affiancate dagli uomini del Corpo Forestale, Forestas e da squadre di volontari antincendio.
Le fiamme hanno attraversato diverse aziende agricole, distruggendo terreni, mezzi agricoli e almeno tre auto. Il bilancio dei danni è ancora in fase di valutazione.
A supporto delle operazioni di spegnimento sono entrati in azione anche due Canadair della flotta nazionale e due elicotteri del sistema regionale antincendi.