Serata movimentata in Costa Smeralda, dove un giovane turista svizzero è stato arrestato per violenza, minaccia e resistenza a pubblico ufficiale. I fatti sono avvenuti nella notte tra martedì 6 e mercoledì 7 agosto, nei pressi di un noto locale notturno di Baja Sardinia.

Il ragazzo, in stato di forte alterazione psicofisica dovuta all'abuso di alcol, ha tentato di salire a bordo dell'automobile del padre, per poi darsi pericolosamente alla fuga. I militari e il padre stesso hanno tentato di bloccarlo e di estrarlo dal veicolo per impedirgli di partire, ma il ragazzo ha assunto un atteggiamento ancora più aggressivo, dimenandosi e sputando addosso al padre e agli uomini dell'Arma e iniziando a scalciare verso di loro per cercare di divincolarsi.

Una volta bloccato e messo in sicurezza, anche con l'aiuto di altri due ragazzi che hanno assistito alla scena, il giovane è stato arrestato e trattenuto nelle camere di sicurezza del reparto territoriale di Olbia in attesa dell'udienza di convalida.