Hanno cenato in riva al mare, ad Alghero, gustando le specialità locali a base di pesce e accompagnandole con un buon vino delle cantine locali. Poi, approfittando di un momento di distrazione del personale, si sono alzati e sono scappati senza pagare il conto.

Due turisti sono stati identificati e denunciati per insolvenza fraudolenta dagli agenti del commissariato algherese, che nei giorni scorsi hanno ricevuto una richiesta di intervento dal titolare del ristorante Da Quintilio, il locale affacciato sul mare di Calabona, all'inizio della strada Alghero-Bosa.

I poliziotti hanno sentito i testimoni e grazie anche all'analisi delle immagini registrate dall'impianto di videosorveglianza, sono risaliti ai due vacanzieri: ora rischiano una condanna fino a due anni di reclusione.