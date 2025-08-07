La squadra 7A del distaccamento dei Vigili del Fuoco di Macomer è attualmente impegnata nelle operazioni di spegnimento di un incendio di sterpaglie divampato nel territorio di Birori, in prossimità della Strada Statale 131.

A causa del denso fumo che ha invaso la carreggiata, il traffico in direzione Cagliari è stato temporaneamente interrotto per motivi di sicurezza. Sul posto stanno operando anche il personale del Corpo Forestale, Forestas e diverse squadre di volontari.

A supporto delle operazioni da terra sono stati impiegati tre elicotteri della flotta regionale antincendio, che stanno effettuando lanci mirati per contenere le fiamme.

L’intervento si concentra in particolare nella difesa di un’azienda agricola minacciata dall’avanzare del fuoco. Le operazioni di spegnimento sono ancora in corso.