Macabra scoperta questa mattina a Lanusei, dove un corpo in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto all’interno del campanile della chiesa di San Giovanni Bosco, annessa all’Istituto Salesiano. Secondo le prime ipotesi si tratterebbe di Giangarlo Contu, il 63enne scomparso il 23 dicembre 2023 proprio da Lanusei.

A fare la scoperta è stato un tecnico, salito sulla torre campanaria per effettuare alcuni interventi di manutenzione. Subito è scattato l’allarme e sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia scientifica e il magistrato di turno per i rilievi e le indagini.

L’uomo si era allontanato dalla sua abitazione senza farvi più ritorno. I familiari, non vedendolo tornare, avevano segnalato la scomparsa e avviato le ricerche, condotte anche con l’impiego di droni dotati di fotocamera termica, ma senza esito.

Sarà ora l’autopsia, disposta dalle autorità competenti, a chiarire definitivamente l’identità del corpo - che tuttavia lascerebbe pochi dubbi - e le cause della morte.