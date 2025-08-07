PHOTO
La telenovela Esposito si alimenta di un nuovo capitolo: quando sembrava definitivamente sfumato, il Cagliari si è rifatto avanti per l'attaccante dell'Inter, superando l'offerta del Parma che aveva raggiunto l'accordo con società ma non ancora con il giocatore.
Secondo Gianluca Di Marzio, infatti, oggi c'è stato il rilancio di Giulini, e adesso le carte potrebbero nuovamente mischiarsi. I crociati avevano ricevuto l'ok dell'Inter sulla base di un acquisto da 4 milioni più il 50% sulla futura rivendita.
Il Cagliari, che aveva fatto un passo indietro, sembrava tagliato fuori. Adesso si attende la risposta da parte dei nerazzurri. Il futuro di Sebastiano Esposito si decide nelle prossime ore, e potrebbe essere in Sardegna.