Attimi di paura nel primo pomeriggio di oggi a nord dell'isola dell'Asinara: un peschereccio è affondato a circa 26 miglia dalla costa di Porto Torres. I tre uomini che erano a bordo sono stati salvati dalla Guardia costiera, che ha dirottato sul posto un altro peschereccio che navigava nelle vicinanze. I naufraghi sono stati trasbordati sul secondo peschereccio e poi sulla motovedetta della Capitaneria.

L'allarme alla sala operativa è arrivato alle 14:30, quando il comandante del peschereccio di base a Santa Teresa Gallura, ha lanciato il segnale di soccorso satellitare, ricevuto dalla stazione italiana Cospas-Sarsat e inoltrato alla Capitaneria turritana. Il comandante chiedeva aiuto perché l'imbarcazione stava affondando.

La Guardia costiera ha attivato subito le operazioni di soccorso e una volta riportati i naufraghi in banchina, i tre sono stati affidati al 118: il comandante è stato trasportato all'ospedale Santissima Annunziata di Sassari per accertamenti, gli altri due membri dell'equipaggio, in buono stato di salute, sono rimasti a disposizione dell'autorità marittima per gli atti d'ufficio e per collaborare nell'accertamento delle cause dell'affondamento.