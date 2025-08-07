Paura questa mattina sulla Strada Statale 131, al chilometro 107 in direzione Sassari, in prossimità dello svincolo per Bauladu (Oristano), dove un’auto, secondo quanto appreso, ha tamponato un camion della nettezza urbana. A seguito dell’impatto, il veicolo, alimentato a GPL, ha preso fuoco.

Il conducente è riuscito a mettersi in salvo ed è stato prontamente valutato dal personale sanitario del 118, intervenuto con un’ambulanza medicalizzata dalla postazione di Ghilarza. Fortunatamente non è stato necessario il trasporto in ospedale.

Per motivi di sicurezza, data la presenza dell’impianto a gas, la Polizia Stradale ha inizialmente disposto la chiusura di entrambe le corsie. Una volta domato l’incendio dai Vigili del Fuoco di Oristano e messa in sicurezza l’area, è stata riaperta una carreggiata.

Sono in corso gli accertamenti per chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.