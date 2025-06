Tragedia, questa notte, sulla Strada provinciale 10, in direzione Putzu Idu, nel territorio di San Vero Milis. Pietro Antonio Ghiaccio, 54 anni, vicesindaco di Scano Montiferro, ha perso la vita dopo essere stato investito da un'auto pirata.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri, l’uomo era in sella alla propria Harley Davidson quando è rimasto in panne, a causa della mancanza di benzina, ed è stato costretto a fermarsi sul ciglio della strada, completamente buia. Mentre il 54enne stava spingendo la moto, un'auto lo ha travolto.

L’impatto è stato violento e purtroppo fatale: per Ghiaccio non c’è stato nulla da fare nonostante l’intervento del personale sanitario del 118. Il conducente dell’auto, invece, non si è fermato per prestare soccorso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri del nucleo Radiomobile della compagnia di Oristano che hanno effettuato i rilievi e stanno cercando di risalire all’identità del conducente dell’auto.