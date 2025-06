Sono ore decisive per il futuro della Nazionale italiana: Spalletti ha confermato la sua separazione con la Federazione, dopo la comunicazione dell'esonero da parte di Gravina. Si lavora già dunque per il sostituto in panchina, e il prediletto sarebbe uno soltanto: Claudio Ranieri.

"SOS" Ranieri

Il tecnico capitolino ha appena terminato la sua esperienza professionale come allenatore di club, traghettando la sua Roma sino a fine stagione e annunciando il suo successivo impiego nella dirigenza giallorossa. Compiti che sta già svolgendo: fondamentale la sua mediazione per la firma di Gasperini come suo successore nella Capitale.

Ma, proprio come era capitato poco meno di un anno fa, quando Ranieri aveva già annunciato l'addio alla panchina di club al termine della sua avventura a Cagliari, qualcuno ha bussato alla sua porta. Una richiesta di soccorso, sempre la stessa: "Claudio, abbiamo bisogno di te". L'ultima volta fu proprio la Roma, che navigava in acque toribide a ridosso della zona retrocessione. Lui accettò, non poteva dire no alla squadra della sua città. Adesso un'altra chiamata, altrettanto pesante: la Nazionale italiana.

Anche stavolta, come l'ultima, forse l'unico corteggiamento che potrebbe farlo vacillare. Proprio un anno fa manifestava infatti la volontà di allenare una Nazionale, figurarsi quella dell'Italia. Ma le cose nei mesi sono cambiate: Ranieri ha preso un impegno con la dirigenza dei giallorossi, entrando a far parte della società con importanti compiti al suo interno.

Roma o Italia?

C'è dunque un conflitto morale, stavolta: lasciare già l'avventura romana per un bene più grande o proseguire sulla strada già tracciata? Secondo le ultime indiscrezioni, come spiega Sky Sport, il tecnico sarebbe lusingato della chiamata di Gravina, ma indirizzato a rispettare il suo impegno con la Roma.

Un'eventuale conferma porterebbe la Figc a virare verso altre opzioni, su tutte Stefano Pioli, anch'esso nome caldo nel mercato: l'ex campione d'Italia col Milan viene da una breve esperienza in Arabia, con l'Al-Nassr di Cristiano Ronaldo, e sembrava vicino alla Fiorentina.

Una convocazione della Nazionale lo porterebbe probabilmente a fare dietrofront, ma il prescelto rimane "Sir Claudio", a cui adesso spetta l'ultima parola: se accetterà, sarà lui il nuovo volto della selezione azzurra.