Ore calde in casa Cagliari per la scelta dell’allenatore che guiderà la squadra nella stagione 2025/2026. Nel pomeriggio di oggi, il presidente rossoblù Tommaso Giulini ha incontrato a Milano Paolo Vanoli, ex tecnico del Torino, per valutare la possibilità di affidargli la guida della squadra.

Il colloquio si è svolto negli uffici della Fluorsid, l’azienda di proprietà dello stesso Giulini, e ha segnato un nuovo avvicinamento tra le parti. Vanoli non è un nome nuovo per il patron rossoblù: già la scorsa estate era stato preso in considerazione come possibile successore di Claudio Ranieri, prima che la scelta ricadesse su altri profili.

Tuttavia, l'incontro odierno potrebbe non essere stato ancora decisivo. In corsa per la panchina rimane infatti anche Fabio Pisacane, attuale tecnico della Primavera e figura molto apprezzata all’interno del club, protagonista di una storica stagione con i giovani talenti rossoblù, con cui ha vinto la Coppa Italia.

Per domani è atteso un vertice interno che potrebbe portare alla decisione finale, anche in base a quanto emerso nel colloquio odierno tra Giulini e Vanoli. Il Cagliari intende chiudere rapidamente la partita, anche perché il nuovo allenatore sarà chiamato a partecipare in prima persona alle scelte di mercato, a partire dai possibili riscatti di Caprile, Piccoli e Adopo.