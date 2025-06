Sebastien Ogier torna a dominare in Sardegna e firma la sua quinta vittoria al Rally Italia Sardegna 2025, tappa italiana del FIA World Rally Championship, organizzata dall'Automobile Club d'Italia in collaborazione con la Regione. Sull’isola, per la 22esima volta teatro del mondiale, il fuoriclasse francese – otto volte campione del mondo – ha consolidato ancora una volta il suo status di leggenda di questo sport.

Un podio stellare

Al volante della Toyota GR Yaris Rally1, affiancato dal copilota Vincent Landais, Ogier ha costruito il successo con intelligenza e maestria. Dopo una prima tappa di studio, è salito in cattedra nella seconda frazione e ha gestito con freddezza la giornata finale, resistendo anche a un piccolo errore nella Power Stage conclusiva che avrebbe potuto rimescolare le carte. Ma la sua esperienza ha avuto la meglio.

Sul secondo gradino del podio si sono piazzati i campioni uscenti Ott Tanak e Martin Järveoja, su Hyundai i20 N Rally1. Un piazzamento che lascia qualche rimpianto, complice una foratura lenta durante la PS9 “Tula-Erula” nella giornata di sabato che ha compromesso il loro ritmo. Terzo posto per un’altra Toyota, quella del giovane finlandese Kalle Rovanperä, affiancato da Jonne Halttunen, sempre più protagonista del panorama rallistico mondiale.

La gioia del campione

"Sono davvero felice, faccio fatica a trovare le parole – ha dichiarato Ogier all’arrivo – questa è una gara che si sposa bene con il mio stile: serve velocità e precisione, ma anche costanza nella gestione degli pneumatici. Con Ott è sempre una battaglia fino all’ultimo, ma credo di aver costruito il vantaggio giorno dopo giorno. Il momento decisivo è arrivato questa mattina, quando siamo riusciti ad aumentare il margine".

Grande entusiasmo sul podio d’arrivo a Olbia, allestito come da tradizione nella suggestiva cornice dell’Isola Bianca. Ad attendere i vincitori una folla di appassionati e la madrina d’eccezione dell’evento, Federica Pellegrini, che ha vissuto in prima persona l’adrenalina del rally partecipando a una co-drive experience a bordo di una vettura Rally1. Una chiusura da applausi per un’edizione ancora una volta indimenticabile.