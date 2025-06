Alle ore 12 in Sardegna - dove si vota in sette Comuni - l'affluenza per le elezioni amministrative è stata del 18,38%. Si tratta di un dato praticamente identico alla precedente tornata elettorale, quando fu del 18,34%.

A Nuoro - unico capoluogo di provincia al voto e Comune con più di 15mila abitanti dove è previsto il ballottaggio - nelle 44 sezioni l'affluenza è stata del 18,64%.

Quattro i candidati in corsa: Lisetta Bidoni con la lista Progetto per Nuoro, Giuseppe Luigi Cucca sostenuto da sei liste civiche riunite sotto la sigla Alleanza per Nuoro – espressione del centrodestra, ma senza simboli di partito – Emiliano Fenu, candidato del cosiddetto campo largo del centrosinistra con l’appoggio di sette liste, e Domenico Mele, in rappresentanza della lista Democrazia Sovrana Popolare.

Gli altri centri al voto sono Oniferi, Monastir, Cardedu, Goni, Soleminis e Luras.