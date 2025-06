Un'altra giornata impegnativa sul fronte degli incendi in Sardegna: sono ben dodici i roghi divampati oggi in varie zone dell’isola, uno dei quali ha richiesto l’impiego dei mezzi aerei della flotta regionale.

Il primo incendio che ha reso necessario l’intervento dall’alto è scoppiato nelle campagne di Decimomannu, in località C. Arras. Le fiamme hanno interessato circa due ettari di vegetazione riparia, minacciando l’equilibrio di un ambiente delicato.

Le operazioni di spegnimento sono state dirette dal personale della Stazione forestale di Uta, con il supporto dell’elicottero decollato dalla base del CFVA di Pula, di una squadra dei Vigili del Fuoco, dei volontari AVAD di Decimoputzu e di due squadre dell’associazione ORSA di Assemini.

Grazie al pronto intervento delle squadre a terra e all’azione dall’alto, l’incendio è stato domato con successo: l’elicottero ha concluso le operazioni alle 17:29.

Il secondo rogo significativo si è sviluppato invece nel territorio di Donori, in località Tuvu. Anche in questo caso è stato necessario il supporto aereo, con un elicottero partito dalla base del CFVA di Villasalto. Le attività di spegnimento, coordinate dalla Stazione forestale di Dolianova, sono ancora in corso.