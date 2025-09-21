Grave incidente nel pomeriggio a Villanovaforru, dove un bambino di 5 anni è stato investito mentre era in sella a una piccola bicicletta in via Sanluri.

Il piccolo, che si trovava insieme a un amichetto rimasto illeso, è stato travolto da un’Ape Piaggio guidata da un pensionato del paese, che si è subito fermato per prestare i soccorsi. Trasportato d’urgenza in elisoccorso all’ospedale Brotzu di Cagliari, il bambino è ricoverato in prognosi riservata per un grave trauma cranico. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri per i rilievi.