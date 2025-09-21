Una serata di festa si è trasformata in tragedia a Brivio, in provincia di Lecco. Intorno alle 22 di sabato, due ragazze di 21 anni sono state investite e uccise da un’auto mentre camminavano lungo il ciglio della strada per raggiungere la festa del paese, dove era in corso un concerto. Una loro amica, di 20 anni, è rimasta miracolosamente illesa.

Secondo una prima ricostruzione, le tre giovani avevano appena parcheggiato nella zona della palestra comunale e stavano percorrendo un tratto della strada provinciale per raggiungere la manifestazione. In quel momento una vettura, condotta da un trentenne, le ha travolte da dietro. L’impatto non ha lasciato scampo alle due 21enni, morte sul colpo.

Sul posto sono immediatamente intervenuti i carabinieri della compagnia di Merate e i soccorritori della Croce Rossa di Olgiate, ma per le due vittime non c’è stato nulla da fare. La terza ragazza, sotto shock, è stata assistita dai sanitari. La dinamica dell’incidente è ora al vaglio delle forze dell’ordine.