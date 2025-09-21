Una villetta alla periferia di Terralba è andata quasi completamente distrutta a causa di un incendio divampato nella serata di ieri. Secondo i primi riscontri si tratterebbe di attentato incendiario. Nel mirino l’imprenditore Battista Manis, titolare di diverse ricevitorie e tabaccherie nell’Isola.

Ignoti si sarebbe introdotti all’interno della villetta e avrebbero utilizzato del liquido infiammabile per innescare l’incendio. Le fiamme hanno rapidamente avvolto la casa e raggiunto anche un’auto parcheggiata nelle vicinanze. Solo il tempestivo intervento dei Vigili del fuoco, arrivati sia dal distaccamento di Terralba che dal comando provinciale di Oristano, ha impedito che il rogo si propagasse ulteriormente. L’allarme in via Sicilia è scattato intorno alle 21 e in quel momento all’interno della casa non c’era nessuno.

Non è la prima volta che l’imprenditore viene preso di mira. Un episodio analogo era avvenuto nell’agosto del 2024. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, che hanno avviato le indagini. Al vaglio le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori.