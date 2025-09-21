Serata di controlli straordinari a Cagliari, dove i carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Comando Provinciale, con il supporto delle stazioni di Sant’Avendrace e Pula, hanno intensificato la vigilanza nella zona di piazza del Carmine, area sottoposta a tutela rinforzata in base a un’ordinanza prefettizia.

Nel corso dell’operazione, i militari hanno identificato 37 persone e disposto l’allontanamento di tre soggetti già noti alle forze dell’ordine per comportamenti molesti e potenzialmente pericolosi. Tra questi, un 25enne originario della Guinea, senza fissa dimora, che poco dopo è stato arrestato per violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale.

Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica dovuta con ogni probabilità all’assunzione di alcol o sostanze stupefacenti, ha aggredito con spinte e calci i militari intervenuti su richiesta di alcuni cittadini. Dopo momenti concitati è stato immobilizzato.