Un gioco pericoloso si è trasformato in dramma nella notte tra sabato e domenica a Esine, in Valcamonica. Un ragazzo di 23 anni è ricoverato in prognosi riservata agli Spedali Civili di Brescia dopo essere caduto dal tettuccio di una Fiat Panda in corsa, su cui viaggiava per una bravata insieme ad alcuni amici.

Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, il giovane si era sdraiato sul tettuccio dell’auto guidata da un coetaneo. All’uscita da una rotatoria avrebbe perso l’equilibrio ed è finito rovinosamente sull’asfalto: l’impatto è stato violentissimo e il ragazzo è rimasto incosciente a terra.

Sul posto è arrivato il personale del 118, che ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso: il 23enne è stato trasportato d’urgenza a Brescia, dove i medici hanno riscontrato traumi gravissimi.

Dalle prime verifiche, sul cellulare del giovane sarebbero stati trovati video che immortalano la pericolosa sfida, elemento che potrebbe aiutare a chiarire le responsabilità.