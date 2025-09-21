Operazione di soccorso complessa quella portata a termine nella mattinata di sabato 20 settembre dalla Guardia Costiera di Cagliari. Una nave da crociera battente bandiera Bermuda, in navigazione da Messina a Malaga, ha lanciato una richiesta di aiuto per una passeggera di 72 anni colta da un ictus mentre si trovava a circa 75 miglia a sud-est di Cagliari.

Il “Centro internazionale radio medico”, consultato dal comando di bordo, ha raccomandato il trasbordo immediato della donna con assistenza sanitaria. La richiesta è stata inoltrata alla Sala Operativa della Guardia Costiera di Cagliari che, valutata la gravità della situazione e le condizioni meteomarine, ha ordinato alla nave di fare rotta verso Cagliari e disposto l’impiego della motovedetta CP320, specializzata per il soccorso in mare con a bordo un’équipe medica del 118.

Una volta raggiunta la nave, i soccorritori hanno provveduto a stabilizzare la paziente e successivamente a trasferirla sulla motovedetta. Dopo circa un’ora e mezza di navigazione, l’unità è rientrata in porto a Cagliari, dove la donna è stata affidata alle cure dei sanitari.