È risultato positivo al narcotest l’autista del furgone arrestato per l’incidente costato la vita a Milena Marangon e Giorgia Cagliani, le due 21enni travolte e uccise ieri sera a Brivio, in provincia di Lecco.

Secondo quanto si è appreso, l'autista, originario dell'Est Europa e non residente in zona, è risultato positivo all'assunzione di sostanze stupefacenti mentre ha dato esito negativo l'analogo accertamento per verificare l'eventuale presenza di alcolici nel sangue.

L’uomo ha trascorso la notte in cella in attesa della convalida del provvedimento restrittivo, prevista per domani.