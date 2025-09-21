Tre ragazzi seduti in un parco pubblico, uno dei quali, alla vista della Polizia, si è allontanato in fretta, insospettendo gli agenti che hanno deciso di seguirlo e fermarlo. È una delle ultime operazioni della Squadra Volanti della Questura di Sassari, avvenuta nei giorni scorsi.

Durante il controllo, il giovane è stato trovato con addosso circa 2.000 euro in banconote di piccolo taglio, somma che non ha saputo giustificare. La circostanza, unita ai precedenti specifici per reati legati agli stupefacenti, ha spinto gli agenti ad approfondire gli accertamenti. La perquisizione personale ha confermato i sospetti: nelle sue tasche erano nascosti diversi involucri contenenti hashish e marijuana, già suddivisi e pronti per lo spaccio.

Le verifiche sono poi proseguite nell’abitazione del ragazzo, dove la Polizia ha trovato ulteriore sostanza stupefacente e vari strumenti utilizzati per il confezionamento delle dosi, tra cui bilancini di precisione, coltelli e bustine di plastica.

Il giovane è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria, che ha disposto nei suoi confronti l’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.