Le condizioni meteorologiche sull'Italia sono decisamente instabili con due fronti temporaleschi alle porte. Ma le condizioni miglioreranno da venerdì. Sono queste in estrema sintesi le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo de iLMeteo.it.

La causa è la vasta e profonda area di bassa pressione sul Nord Atlantico che spinge a più riprese impulsi instabili verso le medie latitudini, trovando un varco verso il bacino del Mediterraneo.

"L'aria fredda - spiega Gussoni - essendo più pesante, scivola sotto l'aria calda e umida preesistente, costringendo quest'ultima a salire violentemente verso l'alto. È proprio questo moto ascendente repentino a generare imponenti nubi cumuliformi cariche di precipitazioni".

Già da oggi forti temporali con fulmini e colpi di vento interesseranno il Triveneto e gran parte delle regioni centrali. Il fronte si muoverà poi progressivamente verso sud-est portando precipitazioni anche su Campania e Puglia. Giovedì 4 è atteso il passaggio di una seconda perturbazione che porterà nuovi rovesci in particolare sulle Alpi e sulle regioni di Nord Ovest. Da venerdì 5, e nel corso del weekend, torna il bel tempo. Le condizioni meteo inizieranno a migliorare grazie a una prima rimonta dell'anticiclone che porterà il sole su buona parte del Paese.

Previsioni in Sardegna per giovedì 4 giugno 2026

Cielo poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte in attenuazione dal pomeriggio. Temperature: minime in diminuzione, massime in aumento tranne sulla costa orientale. Venti: deboli o localmente moderati dai quadranti occidentali tendenti all'attenuazione e a disporsi a regime di brezza dalle ore centrali della giornata. Mari: molto mossi sul settore occidentale in progressiva attenuazione, poco mossi o mossi altrove.

Previsioni in Sardegna per venerdì 5 giugno 2026

Cielo irregolarmente nuvoloso con possibili isolati piovaschi sul settore settentrionale nella prima parte della giornata. Cielo sereno o poco nuvoloso altrove.Temperature: minime in leggero aumento, massime in calo sul settore settentrionale e stazionarie altrove. Venti: deboli dai quadranti occidentali in rinforzo nelle ore centrali della giornata. Calma o deboli variabili in nottata. Mari: poco mossi o mossi, localmente molto mossi sul settore occidentale nelle ore centrali della giornata.

Tendenza in Sardegna per i giorni successivi

Le giornate di sabato e domenica saranno caratterizzate da cielo generalmente poco nuvoloso per il passaggio di nubi alte. Le temperature tenderanno ad un progressivo aumento in entrambi i valori. I venti soffieranno a regime di brezza e i mari saranno poco mossi o mossi con moto ondoso in ulteriore attenuazione.