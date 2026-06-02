Furti sulle auto parcheggiate lungo la costa, lavoratori in nero, alimenti scaduti e violazioni ambientali. È il bilancio del servizio straordinario di controllo del territorio effettuato dai Carabinieri della Compagnia di Alghero tra il 29 e il 31 maggio nell’ambito di un piano disposto dal Comando Provinciale di Sassari per rafforzare la sicurezza sulla Riviera del Corallo.

L’operazione ha visto l’impiego di 40 militari dell’Arma territoriale, affiancati dal Nucleo Ispettorato del Lavoro, dal Nucleo Antisofisticazioni e Sanità, dal Nucleo Operativo Ecologico di Sassari, dal Nucleo Elicotteri di Elmas e da una Squadra Operativa di Supporto del 9° Battaglione Carabinieri Sardegna.

Nel corso dei controlli sono state identificate 127 persone e controllati 83 veicoli, con diverse contestazioni per violazioni al Codice della Strada.

Tra i risultati più significativi dell’operazione figura l’individuazione di due giovani, sottoposti alla misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria. Secondo quanto accertato dai Carabinieri della Stazione di Fertilia nell’ambito di una specifica attività investigativa, i due si sarebbero resi responsabili nei mesi scorsi di diversi furti ai danni di autovetture parcheggiate lungo la costa.

Parallelamente, i reparti specializzati hanno effettuato verifiche in diverse attività commerciali del territorio.

I militari del Nucleo Ispettorato del Lavoro hanno accertato, in due esercizi commerciali, la presenza di un lavoratore in nero su tre dipendenti presenti. Il Nucleo Operativo Ecologico ha invece rilevato presso un ristorante uno scarico a terra non autorizzato.

Irregolarità anche sul fronte della sicurezza alimentare. I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità hanno segnalato il titolare di un’attività commerciale per il mancato rispetto dei requisiti igienico-sanitari, riscontrando la presenza di prodotti confezionati con data di scadenza già superata e di alimenti privi di tracciabilità. Nel corso dell’ispezione sono stati sequestrati circa 57 chilogrammi di prodotti alimentari.

Complessivamente agli esercenti controllati sono state contestate sanzioni amministrative per un importo di circa 23mila euro.

Nel corso della mattinata di domenica è stato inoltre impiegato un elicottero del Nucleo Carabinieri di Elmas per il monitoraggio della fascia costiera, con l’obiettivo di prevenire e contrastare la commissione di reati lungo le spiagge già frequentate dai primi turisti della stagione.

"L'attività - spiega l'Arma - conferma il costante impegno dei Carabinieri nel garantire sicurezza, legalità e tutela della salute pubblica attraverso un'azione coordinata tra reparti territoriali e specializzati. I controlli proseguiranno anche nelle prossime settimane su tutto il territorio di competenza".