Un incendio è divampato nelle campagne del Comune di Villasimius, precisamente in località Nicolau, dove stanno operando le squadre di spegnimento coordinate dal Corpo Forestale.

Sul posto è intervenuto anche un elicottero proveniente dalla base operativa di Villasalto, impegnato nelle operazioni aeree di contenimento delle fiamme.

Le attività sono coordinate dal Direttore delle Operazioni di Spegnimento (D.O.S.) della Stazione Forestale di Castiadas, che sta gestendo gli interventi sul terreno e il coordinamento tra mezzi aerei e squadre a terra.

Sul posto opera il Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale della Regione Sardegna, impegnato nelle attività di controllo e contenimento del rogo.

Le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso e l’area rimane sotto stretta osservazione per evitare eventuali ripartenze del fronte del fuoco.