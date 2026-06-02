Per la prima volta in oltre 111 anni di storia, il 151° Reggimento fanteria “Sassari” ha prestato servizio di Guardia d’Onore presso il Palazzo del Quirinale, in occasione dell’80° Anniversario della Festa della Repubblica.

Schierati con la Bandiera di Guerra del Reggimento, recentemente decorata con la Medaglia d’Argento al Valore dell’Esercito per le attività condotte in Libano tra agosto 2024 e febbraio 2025, i militari hanno assicurato il servizio di Guardia d’Onore presso la sede della Presidenza della Repubblica.

La Brigata Sassari, come da tradizione, ha offerto il suo contributo anche alla parata militare condotta lungo i Fori Imperiali facendo sfilare la sua Banda musicale. L’esecuzione dell’inno “Dimonios” ha richiamato il forte legame storico e culturale con la Sardegna. Il Reggimento contribuisce attivamente al dispositivo Strade Sicure nella Capitale, attraverso attività di pattugliamento e presidio dei principali punti sensibili della città.