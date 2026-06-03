Due giornate dedicate allo sport, al giornalismo e all’inclusione sociale nel ricordo di due storiche voci della Rai, Nando Martellini e Bruno Pizzul.

Venerdì 5 e sabato 6 giugno il Tanka Resort di Villasimius ospiterà “Ussi80. Racconti mundial: voci, leggende e campioni con i protagonisti di ieri e di oggi. Omaggio a Nando Martellini e Bruno Pizzul - Sport e sociale: per una Sardegna inclusiva, coesa, contro discriminazioni e disuguaglianze”, iniziativa promossa in occasione degli ottant’anni dell’Unione Stampa Sportiva Italiana.

L’evento, voluto dal Comitato di Presidenza nazionale dell’Ussi guidato da Gianfranco Coppola, metterà al centro le buone pratiche del giornalismo sportivo, il valore educativo dello sport e i temi dell’inclusione.

L’apertura è fissata per venerdì 5 giugno alle 14:30, con il corso di formazione organizzato da Ussi e Ordine dei Giornalisti sul tema “Regole e criticità nella cronaca dello sport: il racconto contro discriminazioni e disuguaglianze”, che consentirà ai partecipanti di ottenere sei crediti deontologici.

Tra i relatori e i testimoni annunciati figurano Mario Zaccaria, Micaela Morelli, Fabio Pizzul, Martina Caironi, Guido Lo Giudice, Paolo De Angelis, Giuseppe Meloni, Vittorio Di Trapani, Mimma Caligaris, Simonetta Selloni e Stefania Rosas.

Dalle 17 spazio alla cerimonia inaugurale con video inediti, saluti istituzionali e numerose testimonianze. Attesi, tra gli altri, Simonetta Martellini, Marco Civoli, Ignazio Artizzu, Dalia Kaddari, Marco Tardelli, Beppe Dossena, Franco Selvaggi, Gianfranco Zola, Sandro Floris, Robert Acquafresca, Leonardo Pavoletti, Mauro Esposito, Paolo De Ceglie, Gigi Piras e Beppe Tomasini.

In scaletta sono inoltre previsti interventi e contributi video di personalità del mondo dello sport e dell’informazione, tra cui Gianni Infantino, Giovanni Malagò, Matteo Marani, Antonio Cabrini, Fabio Grosso, Lorenzo Pellegrini e Duvan Zapata.

La prima giornata si concluderà con una partita di calciotto tra celebrità e atleti di Special Olympics. Prevista inoltre la presenza di rappresentanti del calcio, del tennis, del padel e dello sport paralimpico.

Sabato 6 giugno, a partire dalle 8:30, il programma proseguirà con un torneo a inviti di padel e con un’esibizione dei brasiliani del Sardinia United insieme alle scolaresche, nell’ambito di un’iniziativa inclusiva dedicata ai giovani e organizzata in collaborazione con Uisp e Ussi nazionale.

Le premiazioni e il dibattito conclusivo sono in programma alle 18.