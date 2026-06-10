Mentre cresce l’attesa per i due concerti di Vasco Rossi in programma il 12 e 13 giugno all’Olbia Arena, è stato confermato anche il nome dell’artista che aprirà entrambe le serate: sarà RAFFI, cantante che dal 2022 accompagna il tour del rocker di Zocca.

Per il pubblico sardo sarà l’occasione per ascoltare dal vivo anche il suo nuovo singolo, “Bang Bang Bang”, disponibile dall’8 maggio su tutte le piattaforme digitali. Il brano è prodotto da Roberto Casini e scritto dallo stesso Casini insieme ad Andrea Righi e Miki Porru.

Casini è uno storico collaboratore e autore di Vasco Rossi, con il quale ha firmato nel corso degli anni brani come Va bene, va bene così, Gabrì, Eh… già, fino ai più recenti L’amore l’amore e La pioggia alla domenica.

“Bang Bang Bang” propone sonorità rock contemporanee e affronta il tema delle relazioni tossiche e dell’amore, raccontando dinamiche sentimentali complesse in cui attrazione, dipendenza e fragilità si intrecciano. Il titolo richiama qualcosa di esplosivo, ripetuto e quasi ossessivo, proprio come certe situazioni da cui è difficile liberarsi.

"Bang Bang Bang rappresenta pienamente il mio oggi - racconta RAFFI - è una canzone che mi rispecchia totalmente. È una sensualità sdoganata, l’invito ad amare liberamente, sempre. Quando la canto mi sento forte, mi sento me stessa. È un grido, che rivendica il diritto di amare, ma soprattutto di farlo nel modo che riteniamo giusto, senza essere condizionati dall’altrui giudizio, cercando di evitare situazioni sbagliate".

Il brano è accompagnato da un videoclip prodotto da Selvaggia Music, con fotografia e montaggio curati da ADAGIO Studio, che traduce in immagini l’intensità emotiva della canzone.

RAFFI apre i concerti del tour di Vasco Rossi dal 2022 e può contare su un fan club che oggi conta circa 20 mila iscritti. Un percorso che ha raccolto anche l’apprezzamento dello stesso Vasco, che negli anni ha sintetizzato il proprio giudizio con una frase diventata ormai nota tra i fan: «RAFFI spacca».

Dopo le due date di Olbia, l’artista tornerà sul palco il 14 giugno a La Maddalena, dove sarà protagonista di un concerto da solista.