In occasione dei concerti di Vasco Rossi a Olbia del 12 e 13 giugno, il Comune ha predisposto un piano straordinario per la gestione di traffico, parcheggi, sicurezza e mobilità. Migliaia di fan sono attesi all’Olbia Arena e, per consentire lo svolgimento dell’evento in sicurezza, sono previste chiusure stradali, modifiche alla viabilità, sospensioni del trasporto pubblico e aree di sosta dedicate. In questa guida tutte le informazioni utili su parcheggi, strade chiuse, percorsi consigliati e spostamenti in città durante le due giornate del concerto.

"Olbia si prepara ad accogliere due giorni dell’evento che abbiamo sempre sognato arrivasse nella nostra città". Così il sindaco Settimo Nizzi. "Il concerto di Vasco Rossi rappresenta un momento unico, capace di portare grande musica, entusiasmo, visibilità e un grande ritorno per il nostro territorio. Abbiamo lavorato per garantire la massima sicurezza e rendere gli spostamenti il più agevole possibile. È naturale che un appuntamento di questa dimensione possa comportare qualche disagio, ma siamo certi che sarà ampiamente ripagato dall’eccezionalità della manifestazione e dall’energia che porterà in città", ha detto il sindaco di Olbia anticipando le informazioni che potranno essere utili ai cittadini e a tutte le persone che si trovano a Olbia nelle due giornate del super concerto.

Spostamenti

Il Comune di Olbia ha predisposto una serie di misure per gestire al meglio traffico, sicurezza e afflusso del pubblico. In primis, l’Amministrazione invita i cittadini a muoversi a piedi il più possibile, evitando l’uso dell’automobile e di altri mezzi.

Dopo un’attenta valutazione da parte delle autorità competenti, per garantire una maggiore sicurezza delle moltissime persone che si muoveranno a piedi, è stato deciso di non attivare il servizio navette. Per quanto riguarda il trasporto pubblico, le linee 4, 9 e 11 saranno sospese dalle ore 14:00 nei giorni 12 e 13 giugno, salvo eventuali anticipazioni dettate da esigenze di sicurezza.

Parcheggi



Parcheggio a pagamento – zona Tilibbas (Olbia Arena)

Sarà disponibile un parcheggio a pagamento, solo su prenotazione, tramite i link dedicati

12 giugno

https://www.ticketsms.it/event/Vasco-Live-12-giugno-Parcheggio-P1-Olbia-Arena

13 giugno

https://www.ticketsms.it/event/Vasco-Live-13-giugno-Parcheggio-P1-Olbia-Arena

Gli accessi sono due: da via Mincio (sopraelevata nord) o da via dei Lidi all’intersezione con via Tirso. L’uscita sarà consentita esclusivamente da via Mincio. Diversi i parcheggi gratuiti attivi: quello alla radice dell’Isola Bianca, in via Nanni, al molo Brin e al Porto industriale.

Chiusure e modifiche alla viabilità

La sopraelevata resterà aperta, mentre dalle 14:00 saranno chiusi gli accessi alla rotonda Europa.



Dalle 08:00 del 12 giugno fino alle 8.00 14 giugno via Libia resterà chiusa. Dalle 14.00 del 12 giugno e fino a cessate esigenze, così come per il 13 giugno, saranno chiuse via Capoverde, via Seychelles (tra via Qatar e via Capoverde), viale Italia (tra la rotonda Europa – eccetto la porzione per immettersi in via Indonesia – e la rotonda Italia).

Percorsi consigliati per chi va verso Pittulongu

Si raccomanda di utilizzare la circonvallazione Cipnes (strada panoramica), oppure si può arrivare da Golfo Aranci. È consigliato evitare le sopraelevate nord e sud.

Sicurezza e presidi



Le rampe e le strade rialzate saranno interamente presidiate e non accessibili nemmeno a piedi, per ragioni di sicurezza.

Saranno operative diverse postazioni di Protezione Civile dove il personale sarà disponibile per informazioni e per ogni necessità: alle due estremità di via Capoverde, all’ingresso del sottopasso di via Escrivà, nei pressi della rotonda Tilibbas, in via Seychelles e in via Qatar.









