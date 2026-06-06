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Il sipario sul Festival di Sanremo 2027 si alzerà ufficialmente martedì 16 febbraio per calare, con la proclamazione del vincitore, sabato 20 febbraio. Ad annunciarlo, con un post a sorpresa sui propri canali social, è stato lo stesso neo-direttore artistico Stefano De Martino.
Il messaggio online è stato accompagnato da un sottofondo musicale decisamente evocativo: le note di Vita Spericolata, il brano presentato da Vasco Rossi sul palco dell'Ariston nel 1983. Con la diffusione delle date prende ufficialmente il via la gestione De Martino, chiamato a raccogliere le redini della più importante manifestazione canora e televisiva italiana.
De Martino, insieme al Direttore dell'Intrattenimento PrimeTime, sta già lavorando - informa la Rai - alla fase di predisposizione della macchina organizzativa del festival.