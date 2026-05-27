Wizz Air punta con decisione sul nord Sardegna e rafforza la propria presenza negli aeroporti di Alghero e Olbia per l’estate 2026, annunciando 11 collegamenti verso 10 Paesi e una disponibilità complessiva di circa 440mila posti.

Il piano di espansione è stato presentato oggi nello scalo di Alghero da Salvatore Gabriele Imperiale, corporate communications manager della compagnia, insieme a Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal, le società che gestiscono i due aeroporti sardi.

I numeri segnano una crescita significativa rispetto alla stagione estiva precedente: l’offerta complessiva aumenta del 108% rispetto al 2025, confermando la strategia della compagnia di investire sui collegamenti da e per la Sardegna settentrionale.

Ad Aeroporto di Alghero-Fertilia Riviera del Corallo saranno operative otto rotte verso altrettanti Paesi, con oltre 311mila posti disponibili, pari a un incremento del 253% rispetto all’estate precedente. Tra le principali novità figurano i nuovi collegamenti con Belgrado, Skopje, Tirana, Varsavia Modlin e Venezia.

La compagnia, presente nello scalo algherese dal 2013 con il primo volo per Bucarest, ha trasportato finora oltre 1,3 milioni di passeggeri da e per il nord Sardegna.

Anche Aeroporto di Olbia Costa Smeralda vedrà un rafforzamento dell’offerta. Per l’estate 2026 Wizz Air opererà tre rotte verso due Paesi con oltre 128mila posti disponibili, in crescita del 4% rispetto al 2025.

L’aumento riguarderà soprattutto le frequenze dei voli: il collegamento Olbia-Milano Malpensa passerà da 9 a 11 voli settimanali, la tratta Olbia-Roma Ciampino diventerà giornaliera, mentre la rotta Olbia-Varsavia Chopin arriverà fino a tre frequenze settimanali nel periodo di maggiore affluenza turistica.