È operativo da oggi il nuovo collegamento aereo diretto tra Alghero e Genova, attivato da Aeroitalia e disponibile fino al prossimo 25 settembre. La rotta sarà servita due volte alla settimana, il lunedì e il venerdì, con partenza da Genova alle 12:40 e da Alghero alle 14:50. I voli saranno effettuati con aeromobili Atr 72 da 78 posti.

L'avvio del collegamento viene accolto come un ulteriore passo nel percorso di sviluppo del sistema aeroportuale del Nord Sardegna. "L'attivazione del collegamento diretto con Genova rappresenta un ulteriore tassello nel percorso di crescita e sviluppo del network degli aeroporti di Alghero e Olbia", ha dichiarato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Sogeaal.

Secondo Pippobello, si tratta di una rotta storicamente importante per il territorio, considerato il ruolo che il mercato genovese ha sempre avuto per il Nord Ovest dell'Isola. "Grazie alla costruttiva collaborazione tra Sogeaal e il vettore Aeroitalia, il ripristino di questo collegamento offre nuove opportunità di relazione, scambio e crescita economica, a beneficio dell'intero sistema territoriale".

Soddisfazione anche da parte di Aeroitalia. Per l'amministratore delegato Gaetano Intrieri, "l'apertura del collegamento diretto fra Alghero e Genova rappresenta un passo importante nella strategia di espansione e valorizzazione dei collegamenti di Aeroitalia a servizio del territorio sardo". Intrieri sottolinea inoltre come la nuova rotta possa favorire la mobilità tra Sardegna e Liguria, territori uniti da consolidati rapporti storici, culturali ed economici, sostenendo residenti, imprese e flussi turistici.