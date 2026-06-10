Si chiamava Mauro Sanna, aveva 44 anni ed era di Villaputzu, l’uomo che ha perso la vita nel tragico incidente stradale avvenuto intorno alle 20:30 di ieri lungo la Strada Provinciale 2, nel territorio di Assemini.

Per cause ancora in fase di accertamento, la vittima stava percorrendo a bordo della sua auto la provinciale 2 quando, forse durante un sorpasso e forse per evitare un impatto frontale con un altro veicolo, ha tamponato l'auto sulla quale viaggiavano una donna con il figlio di 10 anni. Le due auto sono finite fuori strada: quella di Sanna ha terminato la corsa contro un palo.

Immediata la richiesta di soccorsi da parte degli altri automobilisti. Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco del Comando provinciale di Cagliari. I soccorritori hanno lavorato per liberare il bambino dalle lamiere dell’auto, affidandolo poi alle cure del personale sanitario del 118.

Madre e figlio sono stati trasportati in ospedale a Cagliari, ma non sarebbero in pericolo di vita. Purtroppo, però, per Mauro Sanna non c'è stato nulla da fare.

Terminate le operazioni di soccorso, i Vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dell’area interessata dall’incidente.

Presenti anche le forze dell’ordine per i rilievi e gli accertamenti necessari a ricostruire l’esatta dinamica dello schianto, oltre al personale dell’ANAS per la gestione della viabilità e della sicurezza stradale.

Si tratta del terzo morto in poco più 24 ore sulle strade sarde, dopo il candidato alle comunale di 25 anni deceduto, subito dopo lo scrutinio, a Sanluri, nel Medio Campidano, e di un centauro di 24, deceduto a Nuoro sempre lunedì sera.