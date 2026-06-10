Emergono nuovi elementi sullo scontro stradale avvenuto ieri sera lungo la Strada Provinciale 2, ad Assemini, costato la vita a Mauro Sanna, 44 anni, di Villaputzu.

Secondo quanto si apprende, la Fiat Multipla condotta dall’uomo sarebbe stata rubata a Sestu nella giornata di lunedì. Un dettaglio che si aggiunge agli accertamenti in corso da parte degli agenti della Polizia Stradale, impegnati a ricostruire con precisione quanto accaduto.

Al momento, tra le ipotesi al vaglio degli investigatori, vi sarebbe quella di un sorpasso azzardato. Secondo una prima ricostruzione, ancora oggetto di verifiche, il 44enne avrebbe tentato di superare un’altra vettura, condotta da una carabiniera in servizio al Comando provinciale di Cagliari, a bordo della quale viaggiava anche il figlio di 10 anni.

Durante la manovra sarebbe sopraggiunto un veicolo dalla direzione opposta. Per evitare un impatto frontale, il conducente della Multipla sarebbe rientrato nella propria corsia, urtando l’auto che stava sorpassando.

In seguito all’impatto, entrambe le vetture sono finite fuori dalla carreggiata. La Fiat Multipla avrebbe infine terminato la sua corsa contro un palo.

Per Mauro Sanna non c’è stato nulla da fare: il 44enne è morto sul colpo. La carabiniera e il figlio sono stati soccorsi dal personale del 118 e trasportati all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le loro condizioni, secondo quanto emerso, non sarebbero gravi.

La dinamica dell’incidente resta comunque al vaglio della Polizia Stradale, che prosegue gli accertamenti per definire con esattezza le cause dello schianto.