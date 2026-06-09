Vasco Rossi è arrivato in Sardegna per il fine settimana che lo vedrà protagonista di un doppio appuntamento all'Olbia Arena il 12 e 13 giugno, due serate che si preannunciano tra gli eventi musicali più partecipati dell'anno nell'Isola. Il rocker è atterrato questo pomeriggio all'aeroporto di Olbia Costa Smeralda.

La risposta del pubblico è stata straordinaria. I biglietti sono andati esauriti con largo anticipo e sono attese complessivamente circa 72mila persone, con 36mila spettatori per ciascuna data. Un afflusso che porterà in Gallura fan provenienti non soltanto dalla Sardegna, ma anche da numerose regioni della penisola, confermando il forte richiamo che Vasco continua ad esercitare dopo oltre quarant'anni di carriera.

Cresce l'attesa: è già Blasco mania

A Olbia il clima è già quello delle grandi occasioni. L'area destinata ai concerti è stata preparata per accogliere migliaia di persone e la città si sta organizzando per gestire un fine settimana che promette di essere particolarmente intenso sotto il profilo logistico e turistico. Alberghi, bed and breakfast e strutture ricettive registrano da tempo prenotazioni elevate, mentre ristoranti, attività commerciali e operatori del settore guardano all'evento come a una significativa opportunità economica.

Tra gli aspetti che caratterizzano ogni tappa del tour di Vasco c'è anche la presenza dei fan più fedeli, disposti ad attendere per giorni pur di conquistare una posizione privilegiata sotto il palco. Anche a Olbia sono già trepidanti tanti dei gruppi organizzati, pronti come sempre a raggiungere l'area concerti con largo anticipo rispetto all'apertura dei cancelli, alimentando quell'atmosfera di festa e condivisione che accompagna da sempre i live del cantante di Zocca.

Olbia si prepara dunque a diventare, per due giorni, il cuore pulsante della musica dal vivo in Sardegna. E mentre il conto alla rovescia procede, l'attesa tra i fan continua a salire: manca sempre meno al momento in cui Vasco salirà sul palco e dando il via a due serate destinate a lasciare il segno nell'estate gallurese.