Si è conclusa con l'esecuzione di un ordine di carcerazione la vicenda di un cittadino albanese di 39 anni, rintracciato dalla Polizia di Stato a Olbia dopo un lungo periodo di irreperibilità.

Nei giorni scorsi gli agenti del Commissariato cittadino hanno dato esecuzione al provvedimento emesso dall'Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Tempio Pausania, relativo a una condanna definitiva a tre anni e sei mesi di reclusione.

L'uomo, residente da tempo a Olbia, era stato condannato con una sentenza emessa nel 2019 dal Tribunale di Tempio Pausania. I fatti risalgono alla vigilia di Capodanno del 2016, quando era stato sorpreso insieme a un connazionale in possesso di un chilogrammo di cocaina.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 39enne si era reso irreperibile già prima della pronuncia della sentenza, riuscendo a sottrarsi alla cattura per quasi nove anni.

Nella giornata di ieri la vicenda ha avuto una svolta. Al termine delle attività investigative avviate dalla Squadra Anticrimine del Commissariato per rintracciarlo, l'uomo si è presentato spontaneamente negli uffici della Polizia di Stato, consegnandosi agli agenti.

Dopo le formalità previste dalla legge, il 39enne è stato trasferito nella casa circondariale di Sassari, come disposto dall'autorità giudiziaria.