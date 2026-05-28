Nascondeva droga in casa e aveva trasformato la propria abitazione in una presunta base di spaccio. Un uomo di 37 anni, residente a Telti, è stato arrestato in flagranza di reato dai carabinieri della Sezione Operativa del Reparto Territoriale di Olbia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nella serata di mercoledì 27 maggio durante uno specifico servizio di controllo del territorio finalizzato al contrasto dello spaccio nel centro abitato.

I militari, come da loro riferito, hanno fermato e controllato il 37enne all’interno di un esercizio pubblico, trovandolo in possesso di una dose di cocaina nascosta nel portafoglio e di altre due dosi custodite nello zaino.

A quel punto i carabinieri hanno deciso di estendere la perquisizione all’abitazione dell’uomo. All’interno della casa, hanno spiegato i carabinieri, sono stati rinvenuti oltre 100 grammi di marijuana, circa 40 grammi di cocaina e 8 grammi di hashish, oltre a due bilancini di precisione e diverso materiale ritenuto utile al confezionamento delle dosi.

Tutta la sostanza stupefacente e il materiale rinvenuto sono stati sequestrati.

Su disposizione della Procura della Repubblica di Tempio Pausania, l’uomo è stato arrestato e accompagnato presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida.

L’attività, spiegano i carabinieri, rientra nel più ampio dispositivo di controllo dei centri urbani della Gallura finalizzato alla repressione dei reati legati agli stupefacenti.