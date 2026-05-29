La Sardegna punta a rafforzare la propria presenza nei mercati turistici europei con due nuovi collegamenti internazionali della Summer 2026. Sono stati inaugurati i voli Volotea tra Olbia e Siviglia e tra Alghero e Lione, entrambi operativi due volte a settimana. La tratta Olbia-Siviglia sarà attiva il martedì e il venerdì, mentre il collegamento Alghero-Lione volerà il lunedì e il venerdì.

Le nuove rotte rientrano nel bando “nuove rotte” promosso dalla Regione Sardegna e fanno parte della strategia di potenziamento della connettività internazionale dell’isola. L’obiettivo è incrementare l’arrivo di visitatori stranieri e migliorare allo stesso tempo la mobilità dei residenti.

Siviglia viene considerata un mercato strategico per il Sud Europa, mentre Lione rappresenta un importante hub per intercettare i flussi turistici provenienti dalla Francia sud-orientale e dalle aree vicine.

A Olbia, che rappresenta la prima base italiana di Volotea per capacità, la compagnia collega complessivamente 27 rotte verso Italia, Francia e Spagna. Ad Alghero, invece, il nuovo collegamento con Lione amplia ulteriormente le destinazioni europee raggiungibili dal Riviera del Corallo.

"In Sardegna abbiamo costruito nel tempo una presenza solida e strutturale - ha dichiarato Valeria Rebasti, International Market Director di Volotea -. L'obiettivo è favorire flussi turistici, sostenere l'economia locale e contribuire alla crescita dell'intero territorio nel medio-lungo periodo."

"L'apertura di questi due nuovi collegamenti sui nostri aeroporti rappresenta il risultato concreto di una strategia di crescita sinergica dei due scali del Nord Sardegna", ha commentato Silvio Pippobello, amministratore delegato di Geasar e Sogeaal.