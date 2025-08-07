Un Falcon 900 del 31° Stormo ha effettuato un trasporto sanitario d'urgenza da Cagliari a Roma. Una neonata, in imminente pericolo di vita, ricoverata presso il P.O. Monserrato AOU di Cagliari, è stata trasferita all'Ospedale Pediatrico "Bambino Gesù" di Roma.

Il trasferimento, coordinato dall'Aeronautica Militare, è stato effettuato su richiesta della Prefettura di Cagliari. Il volo, decollato dall'aeroporto di Cagliari alle 13.45 locali, ha avuto come destinazione l'aeroporto di Ciampino, dove il velivolo è atterrato alle 14:45. La piccola paziente è stata subito trasportata all'Ospedale per ricevere le cure specialistiche necessarie.

Per garantire la massima sicurezza e stabilità durante il viaggio, la bambina ha viaggiato all'interno di una culla termica, assistita da un'équipe medica composta da due persone e accompagnata dai suoi genitori.