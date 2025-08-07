Consumano il pasto, poi vanno via senza pagare il conto. È accaduto di nuovo, stavolta a Celle Ligure, dove una coppia di turisti sarebbe fuggita dal ristorante senza pagare i 89 euro dovuti per due spritz, due birre e due pizze gourmet.

Tuttavia, la loro tentata fuga è stata interrotta dopo solamente un'ora grazie alla collaborazione tra i commercianti del luogo. Utilizzando una chat di gruppo, infatti, come riporta Tg Com 24, sono riusciti a individuare e fermare i responsabili.

Concetta Buongiorno, titolare del locale, ha condiviso con il Corriere della Sera i dettagli di quanto è accaduto: "Due stranieri, un uomo e una donna tra i trenta e i quarant’anni, hanno chiesto di sedersi a uno dei nostri tavoli". Dopo aver ordinato e consumato il pasto, la titolare ha notato un comportamento sospetto: "La donna si è alzata avvicinandosi alla cassa, come se volesse saldare il conto, ma poi è tornata al suo posto. Intanto, l’uomo era sparito" ha spiegato la donna.

Dopo aver esaminato le registrazioni delle telecamere di sicurezza, la proprietaria del ristorante ha deciso di condividere le immagini nella chat di gruppo degli operatori commerciali di Celle Ligure, "Volevamo solo avvertirli di stare attenti, perché magari avrebbero potuto farlo in altre attività", ha raccontato la titolare.

Il titolare di una caffetteria ha risposto dopo circa un'ora: "Credo che siano qui, hanno gli stessi vestiti e la stessa borsa della foto. Veniteli a prendere". Grazie alla segnalazione ricevuta, è stato possibile individuare i turisti in un diverso locale del piccolo centro urbano.

I militari dell'Arma, chiamati in tempo utile, sono riusciti a riconoscere la coppia e li hanno accompagnati al ristorante per saldare il debito. Subito dopo, i due sono stati condotti presso la caserma per ulteriori verifiche.