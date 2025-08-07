Undici persone, di cui tre minorenni, sono state segnalate alle autorità, mentre sono stati trovati e sequestrati 16 grammi di hashish e marijuana insieme a 10 spinelli. Si tratta del bilancio di uno dei controlli estivi della Guardia di finanza della Compagnia di Iglesias durante un concerto di un famoso rapper a Carbonia lo scorso 1° agosto presso la Miniera di Serbariu, che ha attirato un vasto pubblico di diverse età.

Grazie al supporto delle unità cinofile della Compagnia Pronto Impiego di Cagliari, sono state scoperte diverse sostanze stupefacenti destinate all'uso personale da parte di alcuni giovani.

I militari hanno intensificato le operazioni di contrasto al traffico di droga come parte di un più ampio sforzo per combattere le attività illecite. Questa iniziativa ha visto l'implementazione di controlli mirati durante gli eventi musicali organizzati nel Sulcis Iglesiente.

Questo intervento dimostra l'impegno sociale delle Fiamme Gialle nel proteggere la comunità e nel fronteggiare fenomeni di grave preoccupazione pubblica come il traffico illegale di droga.